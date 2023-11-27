В Госдуму внесли законопроект о выплатах родителям школьников к началу учебного года

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление одному из родителей права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство России и осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это станет поддержкой для семей в процессе сбора детей в школу.

Законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.