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В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2031 года

В Госдуму внесли законопроект о продлении до 1 марта 2031 года дачной амнистии — упрощенного порядка регистрации имущества — для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ, возведенных до 2004 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Как пояснил один из авторов документа, сейчас такие постройки «можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке». «Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана». Но этот порядок должен прекратить действие с 1 января 2024 года.

«Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд. Поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство», — пояснил депутат.

Как указано в пояснительной записке, «не всеми садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены».