В Борках на двое суток отключат холодную воду

В Борках отключат холодную воду на двое суток. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе с 14:00 28 ноября до 09:00 30 числа по следующим адресам:

ул. 3-й район, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 47а, д. 48, д. 48а, д. 49, д. 49а, д. 51, д. 51а, д. 52, д. 54, д. 55, д. 60, д. 61, д. 62 — частный сектор.

Подвоз технической воды будет организован 29 ноября с 7 до 10 утра по адресу: пос. Борки, 3-й район, д. 51.

Кроме того, сообщается, что 28 ноября воды не будет на ул. Корнилова, д. 2а и Ушакова, д. 2а.