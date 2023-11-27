В Барнауле мать проломила череп новорожденной дочери

В Барнауле молодая мать жестоко избила новорожденную дочь, поскольку не могла ее успокоить. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в кризисном центре для женщин, где 24-летняя жительница находилась с симптомами послеродовой депрессии.

«Избиение младенца мать объяснила тем, что девочка плакала, а она не могла ее успокоить», — отметил собеседник.

Малышку госпитализировали с закрыто-черепной мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Родительницу поместили в психиатрическую больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде.