В Барнауле мать проломила череп новорожденной дочери
В Барнауле молодая мать жестоко избила новорожденную дочь, поскольку не могла ее успокоить. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в кризисном центре для женщин, где 24-летняя жительница находилась с симптомами послеродовой депрессии.
«Избиение младенца мать объяснила тем, что девочка плакала, а она не могла ее успокоить», — отметил собеседник.
Малышку госпитализировали с закрыто-черепной мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Родительницу поместили в психиатрическую больницу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде.