Украинский беспилотник атаковал газопровод «Ямал-Европа» в Тверской области

Дрон-камикадзе попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом пишет Mash.

По информации канала, это был 2,5-метровый БПЛА самолетного типа со взрывчаткой.

Обнаружили его на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок — в двух метрах от газовой трубы и примерно в 300 от стены ближайшего здания.

Размах крыльев аппарата — 2,5 метра, длина — 1,5. Носовая часть у него была разбита. Цвет — серый, без опознавательных знаков. Саперы сняли с дрона два килограммовых заряда пластида и безопасно уничтожили.