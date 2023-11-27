Студенты РГАТУ посетили экскурсию в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязанской области

Студенты РГАТУ посетили экскурсию в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В ноябре студенты технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили с экскурсией филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязанской области, в сферу деятельности которого входят работы по сертификации семян, сортовой и семенной контроль.

Представители «Росельхозцентра» познакомили студентов с особенностями работы. Им показали оснащение профильных лабораторий, поделились информацией по карантинным сорным растениям и вредителям в регионе, а также подробно рассказали об условиях прохождения практики и трудоустройстве. Студенты увидели не только работу филиала в целом, но и познакомились со спецификой работы персонала.

Экскурсию организовали в рамках изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность».