Синоптик рассказал, что из-за южного циклона в Рязанской области осадки перешли в дожди

Синоптик рассказал, что из-за южного циклона в Рязанской области осадки перешли в дожди. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

Он отметил, что активный южный циклон за последние 12 часов прошел около 500 километров. Из-за него в Москве усилились снегопады, поднялись метели, появился голодед и переохлажденные дожди.

«Гололеды также наблюдались в Тульской, Владимирской и Нижегородской областях, а в Рязанской области осадки перешли в дожди», — написал Леус.

Напомним, в Крыму из-за шторма почти полмиллиона человек остались без света.