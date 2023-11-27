Рязанская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по способности населения накопить миллион рублей

Рязанская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по способности населения накопить миллион рублей. Рейтинг опубликовало РИА Новости.

По данным издания, при медианной зарплате на пополняемом вкладе на накопление миллиона в среднем уйдет 11,8 лет. При этом 17% работников не смогут стать миллионерами и за 15 лет трудового стажа.

Отметим, что первое место в рейтинге занимает Чукотский автономный округ. Там жители могут накопить миллион за 5 лет.