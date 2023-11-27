Рязанская мэрия объяснила вырубку деревьев в парке имени Гагарина

Рязанская мэрия объяснила вырубку деревьев в парке имени Гагарина. Как рассказали РЗН. Инфо в ведомстве, работы ведутся по контракту с подрядной организацией.

По словам мэрии, из парка убирают аварийные деревья — сухие ясени. Срубленные ветки и стволы вывозят регулярно.

Посадку новых деревьев рассмотрят весной 2024 года.

Рязанцы не согласились с действиями подрядчика. Местные жители отметили в соцсетях, что в парке сухих деревьев было единицы.

Ранее рязанцы уже жаловались на спиленные деревья в парке имени Гагарина.