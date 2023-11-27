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Рязанка получила звание «Мисс отзывчивость» на международном конкурсе красоты

Рязанка Татьяна Гурова получила звание «Мисс отзывчивость» на международном конкурсе красоты Miss Globe. Финал конкурса прошел в ноябре в Албании. В нем участвовали девушки из 51 страны мира.

Как рассказала Татьяна, во время конкурса в Албании ей пришлось выполнить много обязательных общественных нагрузок. В Европе считают, что участницы должны рекламировать заботу о природе, здоровое питание, уважение к истории, спорт.

«Мы посещали музеи, сажали семена в ботаническом саду, причем каждая из девушек — семена из своей страны. У нас был рыбный тур, мы открывали местный чемпионат по боксу, очень много времени проводили на каблуках, так что я устала перед финалом», — рассказала рязанка.

Первое место на конкурсе заняла участница из Малайзии.

В 2021 году Татьяна Гурова становилась победительницей конкурса «Мисс Бикини Москва».