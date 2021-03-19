Рязанка стала победительницей конкурса красоты «Мисс Бикини Москва»

Шоу проходило в одном из столичных отелей. Модели выполнили несколько заданий, которые оценило жюри.

Рязанская модель и визажист Татьяна Гурова стала победительницей конкурса «Мисс Бикини Москва». Теперь ее отправят представлять столицу на аналогичном всероссийском конкурсе, который пройдет в конце 2021 года.

«Меня нашли в Рязани по старым фотографиям. Вызвали в Москву, сказали взять с собой пару купальников», — рассказала девушка.

Шоу проходило в одном из столичных отелей. Модели выполнили несколько заданий, которые оценило жюри.

«Тем же вечером вернулась в Рязань с титулом. В целом я очень довольна, что рязанские девушки настолько востребованы в Москве», — добавила победительница.

Фото Саши Бабаева