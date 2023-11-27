Рязанцы засняли яркие вспышки в небе

Рязанцы засняли яркие вспышки в небе. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале РЯЗИНФОРМБЮРО.

В ночь на понедельник, 27 ноября, на трассе М5 в Спасском районе сняли странные вспышки в полнеба со стороны деревни Пахотино.

«Возможно, леденеют от дождя провода», — уточнил автор поста.

Также яркие вспышки в небе заметили в Рязани. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Типичная Рязань».

«Непонятные, яркие, вспышки озаряющие все небо, прямо сейчас, в стороне Дягилевской подстанции», — написали в посте.