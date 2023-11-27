Рязанцы сообщили о хлопках над городом

В Рязани раздались два громких хлопка в центре города и Московском районе.

«На Московском только что было слышно два мощных хлопка (взрыва) с эхом. Прям даже с вибрацией после каждого», — рассказала рязанка.

Вторая жительница города сообщила, что грохот был похож на самолет, уходящий на сверхзвук.

В Telegram-канале «Рязинформбюро» сообщают, что у некоторых рязанцев из-за хлопков сработала сигнализация на машинах.

Также в соцсетях пишут, о следе в небе и предполагают, что в районе военного городка в Дягилево сработала ПВО.