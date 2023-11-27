Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества
Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.
Во вторник, 28 ноября, с 09:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:
- улица Разина, дома № 7, № 8, № 9, № 11, № 13;
- улица Матросова, дома № 13, № 15, № 17;
- улица Космодемьянской, дома № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
- улица 1-й проезд Ломоносова, дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
- улица Ломоносова, дом № 16;
- улица Пугачева, дом № 9;
- улица Макаренко, дома №№ 2-14, №№ 20-48, № 3, № 5, № 7;
- улица Боголюбова, дома № 40, № 78 строение 2, № 80 строение 2;
- улица Новая, дома №№ 3-9, №№ 15-39, № 47, № 49;
- улица Гражданская, дома №№ 26-30, №№ 31-47;
- улица 2-й проезд Новый, дома №№ 7-18, № 20;
- улица Касимовское шоссе, дома № 26, № 28, № 30;
- улица 5-й проезд Новый, дома №№ 1-14, № 16;
- улица 6-й проезд Новый, дома №№ 1-11, №№ 13-15, № 174;
- улица Радиозаводская, дома № 22, № 25, № 27, № 29, № 31;
- улица Белинского, дома №№ 1-19;
- улица Тургенева, дома №№ 1-25, №№ 4-20, № 24;
- улица 3-й проезд Новый, дома №№ 1-16;
- улица проезд Белинского, дома №№ 3-17, №№ 4-12.