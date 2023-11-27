Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества

Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Во вторник, 28 ноября, с 09:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам: