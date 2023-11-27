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Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества

Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Во вторник, 28 ноября, с 09:00 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:

  • улица Разина, дома № 7, № 8, № 9, № 11, № 13;
  • улица Матросова, дома № 13, № 15, № 17;
  • улица Космодемьянской, дома № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;
  • улица 1-й проезд Ломоносова, дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 20;
  • улица Ломоносова, дом № 16;
  • улица Пугачева, дом № 9;
  • улица Макаренко, дома №№ 2-14, №№ 20-48, № 3, № 5, № 7;
  • улица Боголюбова, дома № 40, № 78 строение 2, № 80 строение 2;
  • улица Новая, дома №№ 3-9, №№ 15-39, № 47, № 49;
  • улица Гражданская, дома №№ 26-30, №№ 31-47;
  • улица 2-й проезд Новый, дома №№ 7-18, № 20;
  • улица Касимовское шоссе, дома № 26, № 28, № 30;
  • улица 5-й проезд Новый, дома №№ 1-14, № 16;
  • улица 6-й проезд Новый, дома №№ 1-11, №№ 13-15, № 174;
  • улица Радиозаводская, дома № 22, № 25, № 27, № 29, № 31;
  • улица Белинского, дома №№ 1-19;
  • улица Тургенева, дома №№ 1-25, №№ 4-20, № 24;
  • улица 3-й проезд Новый, дома №№ 1-16;
  • улица проезд Белинского, дома №№ 3-17, №№ 4-12.