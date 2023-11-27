Призеры турнира «Фабрики процессов» посетили завод «Технониколь» в Рязани

Рязанские компании-участники национального проекта «Производительность труда» посетили модельное предприятие «Технониколь». Сотрудники «СФАТ-Рязань», «Бизнес-Идеи», «Минерал Композита» и Елатомского приборного завода познакомились с производственной системой компании, а также обменялись опытом в области внедрения эффективных технологий.

Экскурсия была организована Региональным центром компетенций Агентства развития бизнеса. Среди экскурсантов были призеры регионального турнира по «Фабрике процессов», для которых визит на модельное предприятия стал подарком за высокие результаты. Также для гостей провели семинар «Технониколь» на пути развития производственной системы". На нем речь шла об опыте компании в области внедрения бережливого производства, разработанных кейсах и конкретных инструментах: организации безопасного и эргономичного пространства, подаче предложений по улучшениям, стандартизированной работе, защите от ошибок и создании информационных стендов.

«Семинар и экскурсия были для нас полезными. Что-то уже было знакомо, что-то узнали новое. В частности, удалось посмотреть, как другие предприятия внедряют систему визуализации системы 5С. Сделали для себя определенные выводы, будем применять полученный опыт у себя на производстве», ― делится впечатлениями начальник технического отдела «СФАТ-Рязань» Наталья Беглова.