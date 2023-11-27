Представители РГАТУ приняли участие во Всероссийском форуме технологического предпринимательства

Представители РГАТУ приняли участие во Всероссийском форуме технологического предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В конце ноября представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками II Всероссийского форума технологического предпринимательства, масштабного мероприятия федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленного на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в этой области.

В мероприятиях форума от Рязанского агроуниверситета принимали участие доценты Вера Конкина, Илья Богданчиков, Дмитрий Колошеин и победитель конкурса студенческого Стартапа 2023 года Дмитрий Михайлов.

В рамках двухдневной деловой программы форума прошли панельные дискуссии, круглые столы, кейс-сессии, «Открытый лекторий» с прикладными лекциями и мастер-классами, на которых участники обсуждали механизм вовлечения молодежи в создание стартапов, эффективные способы привлечения инвестиций в молодежные стартапы, способы коммерциализации научных исследований и развития инновационной среды в Российских вузах и многое другое.