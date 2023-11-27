Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
-3°
Срд, 29
ЦБ USD 88.81 0.69 25/11
ЦБ EUR 96.92 0.69 25/11
Нал. USD 89.76 / 91.2 27/11 13:40
Нал. EUR 97.71 / 98.6 27/11 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
4 514
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
4 966
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
7 864
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
8 604
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Представители РГАТУ приняли участие во Всероссийском форуме технологического предпринимательства

Представители РГАТУ приняли участие во Всероссийском форуме технологического предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В конце ноября представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками II Всероссийского форума технологического предпринимательства, масштабного мероприятия федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленного на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в этой области.

В мероприятиях форума от Рязанского агроуниверситета принимали участие доценты Вера Конкина, Илья Богданчиков, Дмитрий Колошеин и победитель конкурса студенческого Стартапа 2023 года Дмитрий Михайлов.

В рамках двухдневной деловой программы форума прошли панельные дискуссии, круглые столы, кейс-сессии, «Открытый лекторий» с прикладными лекциями и мастер-классами, на которых участники обсуждали механизм вовлечения молодежи в создание стартапов, эффективные способы привлечения инвестиций в молодежные стартапы, способы коммерциализации научных исследований и развития инновационной среды в Российских вузах и многое другое.