Появились подробности аварии с тремя фурами в Рязанской области

Появились подробности аварии с тремя фурами в Рязанской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария случилась в воскресенье, 26 ноября, на 319-м километре трассы М-5 в Путятинском районе. 54-летний водитель из Казахстана на грузовике Volvo врезался в автомобиль DAF, которым управлял 55-летний водитель из Казахстана.

После столкновения грузовик Volvo врезался в другой автомобиль DAF. Им управлял 45-летний водитель из Узбекистана.

После аварии водителя из Узбекистана и пассажира одного грузовика DAF с травмами отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.