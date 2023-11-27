Полицейские вернули домой потерявшегося в Рязани ребенка

Полицейские вернули домой потерявшегося в Рязани ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В понедельник, 27 ноября, во время дежурства, оперативники заметили на проезжей части в промышленной зоне ребенка без сопровождения взрослых.

Полицейские остановились и спросили у мальчика, почему он находится один в промзоне и где его родители. Ребенок потерялся, был очень напуган и не смог объяснить, где проживает. Во время общения с мальчиком, полицейские выяснили, что он возвращался домой из школы и заблудился — недавно его семья переехала в Рязань, поэтому он плохо ориентируется в городе.

Сотрудники ППСП смогли установить имя матери семилетнего ребенка, а также место его проживания.

Первоклассник был доставлен домой и передан родителям.