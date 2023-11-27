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«Новая газета»: из администрации Рязани уволили двух замов мэра

Из администрации Рязани уволили двух замов мэра. Об этом сообщает «Новая газета».

По информации издания, своих постов лишились два заместителя главы: Алексей Пустовалов и Олег Федин. Исполнять обязанности Пустовалова будет Евгения Власова.

Сайт мэрии сообщает, что пост первого заместителя мэра занял Дмитрий Лощинин из, а Власова числится и.о. руководителя аппарата. Место Федина временно заняла Мария Ашихмина, возглавляющая управление экономики и цифрового развития

Также сообщается, что управление благоустройства администрации города ликвидируют, а его функции передадут действующим подразделениям: дороги отойдут управлению транспорта, благоустройство — управлению ЖКХ.