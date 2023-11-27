На Всероссийской научной конференции в РГРТУ коллективы 15 вузов представили 230 работ

23 ноября в РГРТУ завершилась очная сессия Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Новые информационные технологии в научных исследованиях». Научные коллективы из 15 российских вузов представили 230 работ в десяти секциях.

В ходе пленарной сессии с приветственными словами к участникам обратились ректор РГРТУ Михаил Чиркин, руководитель регионального офиса АО «Сбербанк-Технологии» Александр Стружанцев и председатель программного комитета конференции, заведующий кафедрой систем автоматизированного проектирования Вячеслав Корячко.

В качестве пленарных докладов были представлены работы заведующего кафедрой радиоуправления и связи Владимира Дмитриева, сотрудников НИИ «ФОТОН» Виктора Ушенкина, Николая Егошкина и Александра Макаренкова, а также представителей Московского университета России имени Кикотя Владимира Минаева и Александра Фаддеева.