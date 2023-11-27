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«Известия»: ВСУ столкнулись с нехваткой подготовленных военных на запорожском направлении

ВСУ имеют острую нехватку подготовленных военных на запорожском направлении. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил журналистам пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ. Его цитирует газета «Известия».

"Людей не хватает, тянут с любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта", — рассказ мужчина.

Как уточнил военнопленный, в рядах украинских войск сейчас довольно много тех, кто отказывается участвовать в действиях ВСУ на фронте или вовсе самовольно уходят из своих подразделений.