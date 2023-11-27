Из-за шторма в Крыму ввели режим ЧС

Из-за шторма в Крыму ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — написал он.

Напомним, из-за шторма в Крыму без света остались почти полмиллиона человек. Пострадали четыре человека, еще один погиб.