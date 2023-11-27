Глава Касимова сообщил о мошенниках, которые представляются его именем

Глава Касимова Иван Бахилов предупредил горожан о мошенниках, которые представляются его именем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Неизвестные создали копию аккаунту Бахилова, с которого рассылают «различную информацию» и совершают звонки.

«Мошенники спрашивают, все ли хорошо на работе, чтобы вызвать доверие, задают странные вопросы, говорят про проводимые проверки, а потом предупреждают, что им позвонит человек из „органов“. После этого перезванивает соучастник, который просит выполнить несколько манипуляций на устройстве, в результате уходят деньги со счетов», — рассказал глава Касимова.

Тех, кто попался на уловки мошенников, Бахилов просит обратится в полицию.

Фото взято из Telegram-канала Ивана Бахилова