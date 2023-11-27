ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение опубликовали в официальном Telegram-канале.

В обращении отметили, что в понедельник, 27 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах пройдет метель, также ожидается гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер восточной четверти, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В связи с этим региональная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.