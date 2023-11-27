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ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на российском рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что сервис «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории страны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС отметили, что в случае злоупотребления доминирующим положением необходимо проводить «анализ экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования». Однако, по словам пресс-службы ведомства, сейчас «возможные меры реагирования ФАС ограничены».

Ранее сообщалось, что «Яндекс Такси» с середины октября 2023 года увеличит средний чек на поездки по Москве на 2-3%.