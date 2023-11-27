Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Предзаводской

Жители Рязани обратились к председателю СК Александру Бастрыкину по поводу аварийного дома на улице Предзаводской, в котором они живут. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что люди живут в здании 1969 года постройки. Там из-за аварий канализационных систем сточными водами размыло грунт под фундаментом и строение существенно просело, а на стенах появились трещины. Помимо этого, на придомовой территории находятся аварийные деревья. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю рязанского СК Владимиру Никешкину представить доклад о ее промежуточных результатах проверки.