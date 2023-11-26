В Туле потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября.

В Туле потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным ведомства, над Тульской областью сбили два БПЛА. Один из них потерял управление и врезался в жилой дом.

Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир.

Пострадал один человек. Он получил легкое резанное ранение. Ему оказали медпомощь.

По данным SHOT, инцидент произошел на 12 этаже многоэтажки на улице Хворостухина. После падения БПЛА три человека обратились за медпомощью. Мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла. Госпитализация им не понадобилась.

Как сообщил Telegram-канал, взрывчатых веществ после попадания беспилотника не обнаружено. Специалисты продолжают обследовать территорию и собирать детали и обломки аппарата.