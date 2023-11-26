В Рязанской области вытащили из пруда провалившегося под лед мужчину

В Рязанской области спасатели вытащили из пруда провалившегося под лед мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, в 13:03. Мужчину достали из местного пруда вблизи населенного пункта Новые Кельцы Скопинского района.

По словам ведомства, 62-летний житель вышел на неокрепший лед, чтобы порыбачить и провалился в воду.

На другом берегу водоема очевидцы услышали крики о помощи и вызвали спасателей. Мужчину госпитализировали.

Всего в спасательных работах было задействовано три человека, одна единица техники Государственной противопожарной службы.