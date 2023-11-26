В Рязанской области нашли останки пропавшего семь лет назад мужчины из Мордовии

Останки пропавшего Павла Анисимова из Мордовии нашли в Рязанской области. Об этом сообщил портал «Столица С».

Мужчина пропал в 2016 году. На тот момент ему было 56 лет. Скелетированные останки Анисимова нашли в Рязанской области.

Личность мужчины установили после экспертизы ДНК.

По данным портала, Анисимов стоял на учете в больнице. Его лечащий врач Андрей Павлеев пропал за пару дней до своего пациента. Местонахождение Павлеева до сих пор неизвестно.

Фото: портал «Столица С»