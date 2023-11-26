В России на 10% вырастут цены на сыр и молочные продукты

Подорожание ожидается в январе 2024 года.

В январе 2024 года в России на 10% вырастут цены на сыр и молочные продукты. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, подорожание связано с логистикой и стоимостью производства молочной продукции.

Как отметили каналу эксперты, рост в 10% не предел. К середине 2024 года цены могут подняться до 15%.

Отмечается, что сырная тарелка, в которую входят 10 сортов сыра по 35 грамм, к Новому году будет стоить 600 рублей. Сейчас ее цена составляет примерно 500 рублей за одну.

Напомним, в России рекордно выросли цены на бананы.