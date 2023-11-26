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В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

В Кемеровской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, в 7:45 на 405 километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что водитель «Ауди 100» выбрал небезопасную скорость и не смог справиться с управлением. Он столкнулся с автомобилем «Скания», который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика.

В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки скончались на месте от полученных травм. Личности погибших устанавливаются.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Telegram-канал «Полиция Кузбасса»