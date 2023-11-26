Рязанскую ГИБДД попросили проверить Volkswagen Polo, часто нарушающего ПДД

Рязанцы просят проверить водителя Volkswagen Polo, который столкнулся с Lada 25 ноября. Пост размещен в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

Уточняется, что Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, которая поворачивала с улицы Новой на улицу Лермонтова.

Авторы поста пишут, что по данным в интернете они вычислили владельца машины и количество нарушений ПДД. С мая по сентябрь 2023 года ему выписали 24 штрафа. Самое частое нарушение — превышение скорости.

«Исходя из всей найденной информации, можно сделать финальный вывод: водитель а/м „Фольцваген Поло“ опасен для остальных участников дорожного движения и в целом для общества. Водитель игнорирует знаки ограничения скоростного режима и не только, водитель совершает опасные обгоны с выездом на встречную полосу, водитель пытается учить ездить других после своих же опасных маневров (осень 2022), водитель не считает необходимым страховать свой автомобиль (даже „исполняя на дороге“, что не поддается какой-либо логике)», — указано в посте.

В связи с этим автор поста просит провести проверку по факту ДТП 25 ноября и принять соответствующие меры с учетом найденной в сети информации."Если ГИБДД это инспекция безопасности дорожного движения, то почему такие водители все еще ездят на автомобилях и подвергают опасности остальных участников движения? Нарушения совершаются уже полтора года, но никаких мер в отношении водителя не было принято. Зато рейды на тонировку проводятся постоянно. К сожалению, не тем занимаетесь", — подчеркнул автор поста.