Под Челябинском шестиклассница напала на одноклассницу с ножом

В городе Южноуральске Челябинской области шестиклассница напала на одноклассницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Инцидент произошел в субботу, 25 ноября.

«Ученица 6-го класса совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как пострадавшая отказалась выполнять вышесказанное, девочка ударила ее ножом в область лица и шеи.

Нападавшую остановили прохожие.

Пострадавшую госпитализировали. Она находится в стабильном состоянии.