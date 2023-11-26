Под Челябинском шестиклассница напала на одноклассницу с ножом
В городе Южноуральске Челябинской области шестиклассница напала на одноклассницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею. Об этом
Инцидент произошел в субботу, 25 ноября.
«Ученица 6-го класса совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как пострадавшая отказалась выполнять вышесказанное, девочка ударила ее ножом в область лица и шеи.
Нападавшую остановили прохожие.
Пострадавшую госпитализировали. Она находится в стабильном состоянии.