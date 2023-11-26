Мурадов: попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром потерпели провал

Попытки Киева блокировать контакты Крыма потерпели провал. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — передает издание слова Мурадова.