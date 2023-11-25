В Старожиловском районе в аварии погиб водитель «Приоры» из Москвы

В пятницу, 24 ноября, примерно в 15:50, в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 24 ноября, примерно в 15:50, в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 39-м километре автодороги Рязань — Ряжск, 54-летний житель Москвы на «Ладе Приоре», по предварительной информации, столкнулся с грузовиком под управлением 54-летнего рязанца.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.