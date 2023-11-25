В Шлаковом жители многоэтажки пожаловались на земляных блох

В Рязани жильцы дома на улице Матросова, 2А пожаловались на нашествие земляных блох. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани жильцы дома на улице Матросова, 2А пожаловались на нашествие земляных блох. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По их словам, в трех подъездах подвалы кишат земляными блохами, которые с наступлением холодов полезли в квартиры.

«Домашние животные чешутся и болеют, у всех жильцов квартир на первых этажах по колено покусаны ноги, в подвал никто не заходит и не пользуется им уже на протяжении нескольких лет. Потрачено неимоверное количество денег на всевозможные средства, которых хватает всего на несколько дней, и блохи снова возвращаются. Управляющая компания „Фаворит“ бездействует совсем!» — сообщается в посте.