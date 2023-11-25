В Сараевском районе сгорел дом семьи с двумя детьми

В селе Зеркальные Пруды Сараевского района сгорел жилой дом. Пожар произошел около 7:00 в субботу, 25 ноября, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В селе Зеркальные Пруды Сараевского района сгорел жилой дом. Пожар произошел около 7:00 в субботу, 25 ноября, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В одной половине дома никто не жил, а в другой проживала семья с двумя маленькими детьми. Никто не пострадал, но дом восстановлению не подлежит.

Пожар тушили два расчета, пятеро пожарных. На месте работали все экстренные службы района, а также специалисты пожнадзора. Они выяснят причину происшествия и ущерб.