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В Рязани пропала 53-летняя женщина
В Рязани пропала 53-летняя Светлана Михайловна Строкова. С 24 ноября ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропала 53-летняя Светлана Михайловна Строкова. С 24 ноября ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, темно-русые волосы до плеч, серо-зеленые глаза.

Одежда: красная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки, красная вязаная шапка. С собой разноцветная поясная сумка.

Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.