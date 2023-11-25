В Рязани пропала 53-летняя женщина
В Рязани пропала 53-летняя Светлана Михайловна Строкова. С 24 ноября ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В Рязани пропала 53-летняя Светлана Михайловна Строкова. С 24 ноября ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, темно-русые волосы до плеч, серо-зеленые глаза.
Одежда: красная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки, красная вязаная шапка. С собой разноцветная поясная сумка.
Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: