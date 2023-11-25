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В Рязани полицейские задержали мигранта с метадоном и героином
Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, приехавшего в Рязань распространять героин и метадон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 25 ноября.

Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, приехавшего в Рязань распространять героин и метадон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 25 ноября.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и отдела МВД по Советскому району на улице Кальной задержали 21-летнего мужчину из страны Среднеазиатского региона. В ходе личного досмотра у него обнаружили сверток с метадоном массой 0,26 грамма.

В общении с оперативниками он подтвердил, что постоянно проживал в одном из соседних регионов и был курьером нелегального интернет-магазина. В Рязань он приехал на пару дней, чтобы сбыть наркотики.

В присутствии задержанного полицейские на улице Новоселов изъяли ранее сделанную им закладку с героином массой 1,28 грамма.

Поисковые мероприятия продолжаются, полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности мигранта. Он водворен под стражу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Проводится расследование.