В Рязани 1 декабря пустят автобусный маршрут до биатлонного комплекса «Алмаз»

С 1 декабря в Рязани появится новый автобусный маршрут «Приокский автовокзал — биатлонный комплекс «Алмаз» — экопарк «Поляны». Расписание еще уточняется.

С 1 декабря в Рязани появится новый автобусный маршрут «Приокский автовокзал — биатлонный комплекс „Алмаз“ — экопарк „Поляны“. Расписание еще уточняется. Об этом сообщил директор „Алмаза“ Виталий Адров в соцсети „ВКонтакте“.Он подчеркнул, что маршрут запускается по согласованию с минтрансом области». Также Адров сообщил, что 1 декабря откроют лыжные трассы. В настоящее время ведется подготовка лыжных трасс и стадиона к зимнему сезону, работает система оснежения.

«С 1 января начинает работу второй пункт пропуска в новом здании со стороны Экопарка „Поляны“.Будут доступны раздевалки и теплые туалеты», — добавил Адров.