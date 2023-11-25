В Москве девушка на BMW сбила трех человек на тротуаре

В столице в субботу, 25 ноября, девушка за рулем BMW вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Авария произошла на Открытом шоссе.

В столице в субботу, 25 ноября, девушка за рулем BMW вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Авария произошла на Открытом шоссе, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Момент аварии попал на видео.

Девушка не справилась с управлением, пострадали две женщины и мужчина, их доставили в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.