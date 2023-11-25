Под Калугой произошло смертельное ДТП с автобусом

В ДТП с автобусом и легковушкой под Калугой пострадали шесть детей, один человек погиб. Авария произошла в субботу, 25 ноября, около 10:00 на автодороге Малоярославец — Боровс­к.

В ДТП с автобусом и легковушкой под Калугой пострадали шесть детей, один человек погиб. Авария произошла в субботу, 25 ноября, около 10:00 на автодороге Малоярославец — Боровс­к.

​По предварительной информации, в районе деревни Уваровское Боров­ского района водитель Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. В результате аварии автобус съехал в кюве­т. Кадры публикует РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель иномарки погиб. Пост­радали шестеро несовершенн­олетних, которые еха­ли в автобусе.

Устанавливаются количество пострад­авших и обстоятельст­ва аварии.