Под Калугой произошло смертельное ДТП с автобусом
В ДТП с автобусом и легковушкой под Калугой пострадали шесть детей, один человек погиб. Авария произошла в субботу, 25 ноября, около 10:00 на автодороге Малоярославец — Боровск.
В ДТП с автобусом и легковушкой под Калугой пострадали шесть детей, один человек погиб. Авария произошла в субботу, 25 ноября, около 10:00 на автодороге Малоярославец — Боровск.
По предварительной информации, в районе деревни Уваровское Боровского района водитель Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. В результате аварии автобус съехал в кювет. Кадры публикует РЕН ТВ.
По предварительным данным, водитель иномарки погиб. Пострадали шестеро несовершеннолетних, которые ехали в автобусе.
Устанавливаются количество пострадавших и обстоятельства аварии.