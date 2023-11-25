Окна дома на Народном бульваре расстреляли из пневматики

В Рязани на Народном бульваре, 15 неизвестные стреляли по окнам из пневматики. Пост об этом опубликован в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

В Рязани на Народном бульваре, 15 неизвестные стреляли по окнам из пневматики. Пост об этом опубликован в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

«23-24 ноября, ночью, на Московском (Народный бульвар, 15) стреляли из пневмата в окно, скорее всего, из дома на Крупской, 17, к. 1. Если есть еще пострадавшие или свидетели, напишите», — рассказал автор поста.

Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Сотрудники полиции проводят проверку.