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Малков посетил «Резиденцию традиций» в Торговом городке
Губернатор Рязанской области Павел Малков в субботу, 25 ноября, посетил открывшуюся в Торговом городке «Резиденцию традиций». Об этом сообщается в соцсетях главы региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в субботу, 25 ноября, посетил открывшуюся в Торговом городке «Резиденцию традиций». Об этом сообщается в соцсетях главы региона.

«Продолжаем работу по возрождению рязанской ВДНХ. Открыл двери павильон „Облпотребсоюз“, в котором в 50-х годах прошлого века передовики торговли и кооперации демонстрировали свои достижения. А сегодня здесь разместился центр развития народных художественных промыслов — „Резиденция традиций“», — написал губернатор.

Малков осмотрел экспозиции с работами мастеров из Михайлова, Кадома, Скопина, Шилова и зону мастер-классов народных промыслов. Также тут разместилась выставка локальных брендов. Скоро в павильоне стартуют лекции и семинары для предпринимателей, добавил губернатор.

По его словам, к новогодним праздникам планируется насыщенная программа, а в декабре откроется павильон с чайной комнатой и музеем чая и филиал музея истории молодежного движения.