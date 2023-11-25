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КамАЗ и «Лада» столкнулись на въезде в Чучково
В субботу, 25 ноября, в 8:00 на 28-м километре трассы М5 «Урал» произошло ДТП. На въезде в Чучково, рядом с улицей Совхозной, не разъехались грузовик и легковушка.

В субботу, 25 ноября, в 8:00 на 28-м километре трассы М5 «Урал» произошло ДТП. На въезде в Чучково, рядом с улицей Совхозной, не разъехались грузовик и легковушка, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительной информации, житель Шилова за рулем КамАЗа при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не пропустил «Ладу Гранту», за рулем которой находился житель Чучкова.

Машины получили повреждения.