Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с изменением погоды

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток. Обращение опубликовано в телеграм-канале.

В субботу, 25 ноября, облачно. Днем ожидаются небольшие осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.