ДТП в Спасском районе произошло во время оформления ДПС другой аварии

Стали известны подробности столкновения грузовиков в Спасском районе, которое произошло ночью в субботу, 25 ноября, примерно в 4:40.

Стали известны подробности столкновения грузовиков в Спасском районе, которое произошло ночью в субботу, 25 ноября, примерно в 4:40. На 246-м километре автодороги М5 «Урал» 43-летний житель Чувашской республики на Mercedes-Benz Actros, по предварительной информации, протаранил стоящие на проезжей части автомобили Scania, Hyundai Grand Starex, а также патрульный автомобиль Госавтоинспекции.

В момент происшествия экипаж ДПС занимался оформлением ДТП с участием автомобиля Hyundai, который наехал на барьерное ограждение.

В результате ДТП за медицинской помощью обращались пассажир Mercedes и инспектор Госавтоинспекции.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.