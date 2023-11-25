Администрация попросила рязанцев убрать машины с нескольких улиц из-за вывоза снега

В ночь на воскресенье, 26 ноября, снег будут вывозить с улиц Вокзальной, Циолковского, Есенина, Маяковского, Гагарина, Спортивной, сообщается на сайте городской администрации.

В Рязани продолжаются работы по вывозу снега с улиц. В ночь на воскресенье, 26 ноября, снег будут вывозить с улиц Вокзальной, Циолковского, Есенина, Маяковского, Гагарина, Спортивной, сообщается на сайте городской администрации.

Мэрия просит водителей не оставлять припаркованные автомобили на этих улицах, чтобы не мешать проведению уборки.

В воскресенье днем ожидается мокрый снег, метель, гололед. На улицах будет проводиться обработка проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью и реагентами.