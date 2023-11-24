Жителей Рязанской области призвали соблюдать ПДД через громкоговорители

Жителей Рязанской области призвали соблюдать ПДД через громкоговорители. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

В пятницу, 24 ноября, сотрудники Госавтоинспекции предупредили жителей Пронского района о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.

Напомним, что за нарушение ПДД пешеходам грозит штраф 500 рублей, а водителям, которые не пропускают людей — до 2500 рублей.