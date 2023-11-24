В Воркуте мужчина зарезал, а затем ограбил пенсионерку

В Воркуте мужчина убил, а затем ограбил пенсионерку. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на следственный комитет.

Злоумышленник решил похитить деньги у пожилой женщины. Для этого он использовал своего малолетнего пасынка, чтобы попасть в ее квартиру. Пенсионерка открыла дверь квартиры ребенку, потому что обещала ему вознаграждение за оказанную ей помощь. Вслед за ними в помещение зашел преступник. Он ударил женщину ножом в грудь, а затем обыскал ее квартиру и похитил все обнаруженные деньги.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По нему осуществляется сбор доказательств.